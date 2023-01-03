У мережі почали поширювати заяву так званих "солдатських вдів", які вимагають відновити мобілізацію.

У Росії придумали, як пояснити нову хвилю мобілізації "гарматного м'яса" для війни проти України. Цього разу нібито заклик вимагають "Солдатські вдови".

"Ми просимо нашого Президента Володимира Володимировича Путіна дозволити армії Росії провести масштабну мобілізацію, яка буде відповідати тій ситуації, яка склалася на наших кордонах", – йдеться в звернення, опублікованому в Telegram-каналі "вдів".

При цьому Путіна закликали брати приклад з Йосипа Сталіна, який "не думав про якісь там рейтинги і невдоволення "інакомислячих" - він мислив категоріями Перемоги".

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"Ми - це ті, хто не став боягузливо ховати свого чоловіка за дітей і спідницю. Ми - це ті, хто безмірно пишається нашими загиблими чоловіками", - заявили автори проекту і додали, що "не дозволять використовувати нас в чиїхось вузьких політичних цілях".

Відзначається, що перше повідомлення в каналі з'явилося 5 грудня. Всього у "вдів" 1,8 тисячі передплатників. Будь-якої інформації про авторів немає, але вони не приховують свою близькість до Кремля.

Нова хвиля мобілізації в Росії - що відомо

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль готується до нової хвилі мобілізації, яка може початися 5 січня.

У свою чергу глава Міноборони Естонії Тааві Лаасік вважає, що друга хвиля мобілізації в Росії ніяк не поліпшить бойові якості новобранців, а можливо і погіршить.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Росія планує провести нову хвилю мобілізації, щоб підготувати резерви для ведення масштабних наступальних дій до початку весни 2023 року.

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