За його словами, втрати Росії на фронті перевищили кількість завербованих солдат для поповнення армії.

Головною спусковою причиною для старту мобілізації в Росії стала критична ситуація на фронті.

Про це заявив ефіре "Фейгін Live" військовий експерт Олег Жданов.

"Два критерії. Перше - ми почали завдавати поразки російським військам. Друга причина - хвиля відмовників", - пояснив він.

Таким чином втрати на фронті і дезертири перевищили ту кількість солдатів, яку Міноборони РФ завербувало для поповнення армії. Експерт нагадав, що перед мобілізацією в Росії посилили покарання за відмову брати участь у бойових діях.

Жданов додав, що проведення "референдумів" Путіну потрібно, щоб прив'язати ці території до РФ і спонукати росіян помирати за нібито захист батьківщини.

"Генералітет чітко поставив Путіна перед фактом, що якщо не буде мобілізації - не буде оборони (окупованих територій - УНІАН)", - наголосив експерт.

Він припустив, що президент РФ переніс на ранок оголошення мобілізації, оскільки консультувався з військовими і лише після цього наважився.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У МВС України впевнені, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

За даними ЗМІ, засекречений пункт указу про мобілізацію передбачає мобілізацію 1 млн осіб.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прознозує, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тис. осіб.

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