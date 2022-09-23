За попередніми оцінками, призов відбуватиметься щонайменше у два етапи, але може бути більше.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про різні етапи мобілізації в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

Як сказав Громов, за даними української розвідки, поспішність Кремля в оголошенні часткової мобілізації є "наслідком зростання внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путіна".

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"Насамперед, це неспроможність діючої російської влади досягти анонсованих цілей у спеціальній воєнній операції. Це зростаюча підтримка України країнами Заходу та збереження курсу нашої держави на вступ до НАТО. Також загострення у Росії соціально-економічних проблем та посилення санкційного тиску на Російську Федерацію", - сказав Громов.

Він нагадав, що, згідно з планами, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб.

"Ці дані оприлюднені у пресі. За попередніми оцінками, призов відбудеться щонайменше у два етапи. Може бути більше", - додав Громов.

"На першому етапі, ймовірно протягом місяця-півтора, противник планує доукомлектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування підрозділів прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною", - сказав Громов.

Також він зауважив, що категорія осіб, які підлягають мобілізації, може бути різна.

"Але ми розуміємо, що найбільша частина - це будуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери. Це категорія, яка найбільше понесла втрат у ворожому війську", - додав Громов.

Крім того, він зазначив, що у подальшому не виключається, що впродовж другого етапу супротивник продовжить виконувати заходи з мобілізації, і буде створена низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня та відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії.

"Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на даний час немає, а їх підготовка буде займати тривалий час. Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії", – сказав він.

При цьому Громов запевнив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

В МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан висловив думку, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тис. осіб.

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