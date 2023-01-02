Експерти підкреслюють, що прихована мобілізація в Росії так ніколи і не припинялася.

Якщо в Росії почнеться друга хвиля мобілізації, бойові якості новобранців виявляться ще гіршими, ніж було в першій хвилі. Таку думку висловив речник Міністерства оборони Естонії Тааві Лаасік у коментарі ERR.

За його словами, естонська влада не має даних про можливий початок другої хвилі мобілізації в Росії, але припускає таку можливість.

"Вони можуть організувати другу хвилю мобілізації, але можна припускати, що її якість буде ще гірша від першої. Водночас важливо не забувати, що прихована мобілізація в Росії не припинялася. Лунали заяви, що цілі мобілізації досягнуті, але відповідна діяльність тривала", – підкреслив спікер.

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Мобілізація в Росії

Наприкінці вересня 2022 року після поразки в Харківській області російська влада оголосила так звану "часткову мобілізацію", яка одразу спровокувала втечу з країни кількох сотень тисяч чоловіків.

Попри заяви Путіна про плани мобілізувати тільки людей з військовим досвідом, на практиці під мобілізацію потрапляли всі в ряд - кого змогли впіймати.

Наприкінці жовтня Путін заявив про закінчення мобілізації в Росії, проте військкомати продовжували працювати в цьому напрямку. Наприкінці грудня українська розвідка повідомила, що в січні в Росії оголосять другу хвилю мобілізації.

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