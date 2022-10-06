Як зазначили в Генштабі, призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

Оголошена в РФ мобілізація фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом Російської Федерації, фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії", - мовиться у повідомленны.

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Як зазначили в Генштабі, призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

"Разом з тим, у Москві, й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення", - мовиться у зведенні.

Мобілізація в РФ: актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

Сьогодні, 6 жовтня, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу завищив дані щодо вже мобілізованих росіян, назвавши цифру 200 тис., насправді мобілізовано понад 100 тис. осіб.

В окупованому Севастополі (Автономна Республіка Крим) під російську мобілізацію потрапили водії швидкої допомоги та трактористи.

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