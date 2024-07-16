Головним у цьому питанні виступає Генштаб.

В Україні на тлі мобілізації до 16 липня включно всі військовозобов'язані мають оновити дані. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла як серед тих, хто це зробив, обиратимуть кого призивати до війська.

В інтерв'ю YouTube каналу єПитання вона заявила, що Генштаб ЗСУ визначає свої потреби щодо певних критеріїв, таких як професійні навички, вік та відсутність бронювання. Далі вже відомство надсилає відповідний запит.

"Знаєте, часто бувало так, що раніше повістка або оповіщення приходила людині, яка заброньована, і це призводило до того що працівник ТЦК витратив свій час. Людина нервує, тому що вона заброньована — чому ТЦК не знає, що вона заброньована. Коротше, був якийсь такий невеликий хаос. Зараз такого не буде. Зараз ми працюємо на рівні реєстру [Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів Оберіг — прим. ред.]. Ми відсікаємо всіх, хто заброньований, всіх, у кого є відстрочка, і працюємо з тими критеріями, які нам дає Генеральний штаб", — пояснила Черногоренко.

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Вже за цими критеріями ТЦК і СП формують переліки, а далі працюють через повістки та роботу з кожним військовозобов'язаним. Решта процесу проходить за класичним сценарієм - потрібно уточнити дані чи пройти ВЛК.

"Що надає система, що надає реєстр — це те, що в єдиному місці є місце правди щодо даних усіх наших військовозобов'язаних. І це — я маю на увазі процес оповіщення — можна робити швидше, можна робити більш цільовим. Це, знаєте, схоже з таргетованою рекламою: тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз в першу чергу потрібні, не витрачаючи свій додатковий час", — пояснила Черногоренко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як відомо, згідно з новим законом, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня або ризикують отримати штраф 17 000-25 500 гривень.

При цьому повістки, надіслані після 16 липня, вважатимуться врученими навіть у разі відсутності особи. Ті громадяни, які проігнорують виклик до ТЦК можуть оголосити у розшук.

Раніше УНІАН розповідав, чи можна судитись через те, що людині не вдалось вчасно оновити дані не зі своєї вини. Для цього потрібно зібрати низку доказів.

Водночас варто враховувати, що звернення до суду не гарантує перемогу чи зняття штрафу. У разі програшу особа матиме 15 діб для того, щоб добровільно його сплатити або дійде до виконавчого провадження.

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