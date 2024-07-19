У ККС нагадали, що існує альтернативна служба.

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду за червень 2024 року. Одним з питань виявилось відмова від мобілізації через релігію.

Як йдеться в огляді, було встановлено, що відмова від служби особою, яка належить до релігійної організації, є ухиленням від призову за мобілізацією.

"Оскільки конституційний обов’язок із захисту Вітчизни під час несення служби військовозобов’язаними з такими релігійними переконаннями не передбачає безпосереднього обов’язку брати до рук зброю, а має широкий спектр можливостей здійснення захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної держави, що полягає в ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї Обставини справи", - пояснили у суді.

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Касаційний кримінальний суд наголошує, що відповідно до положень Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" право на альтернативну службу мають громадяни, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Ухилення від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, наразі відомо про численні судові справи, коли людей карали за відмову йти у військо через релігію.

У Львівській області засудили чоловіка, який пройшов ВЛК, але не з'явився до ТЦК. Він отримав три роки позбавлення волі. У ТЦК заявили, що громадянин не звертався з проханням про альтернативну службу.

У Хмельницькій області чоловік вирішив ухилитися від мобілізації, почавши ходити до церкви "Свідків Єгови". Однак оскільки він не був прихожанином, то також отримав три роки у суді.

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