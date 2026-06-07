В Україні кожна бригада наразі отримує 50 новобранців щомісяця, - військовий омбудсман

Омбудсман спростувала інформацію, що за таким принципом людей одразу скеровують в штурмові полки.

Наразі кожен військовий підрозділ в обовʼязковому порядку отримує 50 новобранців на місяць. Про це розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова в інтервʼю "Суспільному".

Вона наголосила, що обовʼязковий розподіл по 50 новобранців є одним з трьох ключових напрямків поповнення армії. Також частини залучають людей через власний рекрутинг та батальйони резерву - з переліку військових, які раніше самовільно залишили частину.

Решетилова додала, що цей механізм ініціював президент, а ЗМІ його назвали "справедливим розподілом". Вона зауважила, що це фактично пряма мобілізація - кожного місяця підрозділ, який бере участь у бойових діях, отримує 50 солдатів. Розподіл запровадили, адже командири часто не мають ким замінити військовослужбовців на позиціях.

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Омбудсманка спростувала інформацію, що за таким принципом людей одразу скеровують в штурмові полки. Вона сказала, що раніше першими поповнення отримували штурмові війська, десантно-штурмові підрозділи та морська піхота, але наразі розподіл є однаковим для всіх бригад.

За її словами, вона особисто перевіряла таку інформацію під час поїздок на фронт.

"Я в кожній бригаді конкретно запитувала: скільки військовослужбовців ви отримали по розподілу цього місяця? Мінімум 50 всі отримали", - запевнила Решетилова.

Вона сказала, що такий розподіл дозволяє командирам хоча б мінімально планувати ротації та покращувати оперативно-тактичну обстановку на своїй ділянці. За словами Решетилової, згідно з попереднім дослідженням Офісу, критичною точкою є 40 днів перебування на позиціях, коли захисники починають відчувати апатію, а межею, після якої вони стають неефективними, - 40-60 днів. Все залежить від характеру людини та інтенсивності обстрілів.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше командир 1 окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (Перун) заявив, що в Україні з мобілізацією серйозні проблеми. Він зазначив, що питання СЗЧ перетворилося на такий собі "вид спорту", мовляв, щоб уникнути фронту, люди ходять туди по 10 і більше разів.

"Недавно я спілкувався з хлопцем, який був у СЗЧ 16 разів. До цього рекорд був 8. Він казав: "Я не хочу воювати. Буду постійно ходити в СЗЧ, потім у підрозділ. Як тільки дадуть бойове завдання – піду знову". На питання, може він хоче якусь посаду чи був у важких боях – каже: "Ні, ніколи не був на полі бою й не планую. Ніяких посад не хочу". Ось така історія", - висловився Філатов.

Водночас очільник Офісу президента Кирило Буданов виключив помʼякшення мобілізації. За його словами, Україна не зможе забезпечити потреби армії лише за рахунок добровольців, тому мобілізація має тривати, попри суспільні очікування на пом’якшення підходів.

"Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей йти добровольцями", - зауважив Буданов.

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