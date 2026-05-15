'Країна просто впаде': Буданов виключив помʼякшення мобілізації

Україна не зможе покрити потреби армії лише добровольцями, тому мобілізація має продовжуватися, попри суспільні дискусії та окремі зловживання під час призову.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе забезпечити потреби армії лише за рахунок добровольців, тому мобілізація має тривати, попри суспільні очікування на пом’якшення підходів. Про це він заявив в інтервʼю The Times.

За словами Буданова, розраховувати на повністю добровільний набір у нинішніх умовах війни нереалістично.

"Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей йти добровольцями", – сказав він.

Відео дня

Очільник ОП наголосив, що мобілізаційні заходи необхідно продовжувати, навіть попри критику суспільства та зафіксовані зловживання з боку окремих працівників Територіальних центрів комплектування. Ті, хто очікує на зміну підходу до мобілізації, будуть "розчаровані", додав Буданов.

Водночас він пообіцяв реагувати на випадки жорстокого поводження з новобранцями, які потрапляли на відео та викликали суспільний резонанс.

Буданов підкреслив, що війна має тотальний характер і потребує масштабної участі населення:

"Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде".

Інші заяви Буданова

У тому ж інтервʼю Буданов заявив, що Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні "у будь-який момент", однак наразі Київ не бачить ознак підготовки Кремля до такого сценарію.

"Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", – заявив Буданов.

Вас також можуть зацікавити новини: