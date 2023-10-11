Зазначається, що чоловік вже наступного ранку опинився на полігоні в іншій області.

Співробітник Львівського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки знову вляпалися в скандал. Воєнкоми "запакували" чоловіка і силою доставили в будівлю ТЦК на очах інших людей.

Так, в соціальних мережах з'явилося красномовне відео, на якому чітко видно, як воєнкоми тягнуть чоловіка, він падає, але вони не зупиняються. Інші люди заступилися за нещасного, але ситуація не покращилася.

Повідомляється, що затриманий військкомами чоловік приїхав до Львова з Києва. Воєнкоми його затримали під час прогулянки по місту і відразу ж доставили в ТЦК. Крім того, нібито медкомісію провели вночі і вже наступного дня він опинився на полігоні в Рівненській області.

При цьому у чоловіка є підстави бути визнаним обмежено придатним для військової служби, але його вже не відпускають, так як його "мобілізований".

У свою чергу у Львівській обласному ТЦК та СП у Facebook повідомили, що призначена службова перевірка за цим фактом.

"Мережею Інтернет поширюється інформація про виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку", - зазначено в повідомленні.

Скандали з воєнкомами - останні новини

Скандали зі співробітниками ТЦК виникають майже в кожному місті України. Так, у соцмережах з'явилося відео, на якому люди у військовій формі б'ють двох чоловіків. Інцидент стався нібито в Тернопільському ТЦК і СП. У зв'язку з цим керівництво ТЦК призначило службову перевірку за фактом побиття мобілізованих.

Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео, але вже з військкомату Чернівців. На кадрах видно, що на очах у поліцейських побивши чоловік.

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