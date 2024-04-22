Військовозобов’язані зможуть через сервіс дізнатися про свої персональні дані та уточнити їх.

Електронний кабінет військовозобов’язаного в Україні має запрацювати до 17 червня. Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на ухвалений днями Верховною Радою закон про мобілізацію.

Зазначаєтьтся, що уряд має ухвалити акти, які дозволяють військовозобов’язаним користуватися Електронним кабінетом для уточнення даних та знайомитися зі вже наявною про них інформацією в Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" через такий кабінет.

"Так, військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження", - уточнює видання.

При цьому перехідні положення нового закону встановлюють, що громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі ЗСУ, у запасі СБУ, розвідувальних органів України чи проходять службу у військовому резерві, будуть зобов’язані уточнити свої персональні дані через ЦНАП або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК.

"Закон про мобілізацію передбачає саме обов’язок, а не право уточнити дані про мобільний телефон та реальну адресу. Разом із тим, варіанти, який спосіб обрати для такого уточнення – на вибір самої людини. Так, закон передбачає замість "фізичного" візиту до ТЦК альтернативу – ЦНАП або Електронний кабінет. Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста фактично створюється на кожну таку особу автоматично шляхом співставлення даних з різних реєстрів. І надалі вже право людини – користуватися таким кабінетом або ні", - зазначає ЗМІ.

Кабінет військовозобов'язаного: що варто знати

Нещодавно у Міноборони назвали функції електронного кабінету військовозобов'язаного, створеня якого передбачене новим законом про мобілізацію. Одною з них є підтвердження бронювання.

Крім того, завдяки сервісу не потрібно буде йти до ТЦК та СП, а також можна буде оновити свої дані.

Як зазначили в оборонному відомстві, держава має розуміти, скільки людей можна буде мобілізувати, який у них стан здоров'я і які військово-облікові спеціальності мають ці люди.

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