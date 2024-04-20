За словами Малюськи, для засуджених, які захочуть добровільно мобілізуватися, будуть створюватися окремі підрозділи.

Для ув'язнених, які виявлять бажання добровільно мобілізуватися в ЗСУ, будуть створюватися окремі підрозділи. Нині відповідний законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, українське законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною.

"Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", - сказав урядовець.

Міністр підкреслив, що такі мобілізовані могжуть виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї - зокрема, будувати фортифікаційні споруди.

"Сучасна армія - це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24 на 7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - підкреслив Малюська.

Мобілізація засуджених - останні новини

10 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дає можливість добровільної мобілізації в'язнів. "За" проголосував 281 народний депутат. Згідно з документом, мобілізація ув’язнених в Україні буде добровільною.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, мобілізація в Україні має бути справедливою, тож призивати людей потрібно не за соціальним чи професійним становищем.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська повідомив, кого не візьмуть на фронт. За його словами, Мін'юст не планує надавати право мобілізуватися до армії ув'язненим, які скоїли злочини на службі, а також злочини проти державності.

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