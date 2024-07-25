За словами глави МЗС Польщі, у Євросоюзі нині перебувають сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину.

Європейський Союз може створити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх повертатися до України і виконувати свій обов’язок із захисту батьківщини. Про це в інтерв'ю RMF24 сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, нині Київ страждає від нестачі зброї, втоми від війни та скорочення військового персоналу.

"Нам, як європейським країнам, теж потрібно допомагати. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби", - підкреслив дипломат. Відео дня

Він також зазначив, що у Росії закінчуються танки, її економіка повільно руйнується, а "китайські товариші" Путіна стають нетерплячими.

"Ми повинні продовжувати нашу допомогу Україні, щоб вона могла домовитися про мир, з яким вона зможе жити. Мир, який буде стабільним і не стане паузою для переозброєння Росії", - наголосив Сікорський.

Депортація українців із Польщі

У червні заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що рішення про депортацію українських "ухилянтів" наразі є неможливим. За його словами, Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців.

При цьому польський урядовець наголосив, що країна не підтримує тих, хто незаконно перетинає кордон. Дущик зазначив, що з 1 липня набирає силу норма, за якою статус біженців можуть отримати ті громадяни, які легально перетнули кордон ЄС.

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