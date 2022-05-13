Ворог вже тремтить від страху.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у роботі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США передала армії України.

Відповідний допис Залужний зробив у Facebook.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!", - написав Залужний та прикріпив світлини.

Нагадаємо, що 6 травня в Україну прибули німецькі самохідні гаубиці в кількості сім штук. США підтвердили, що вони вже доставили в Україну "майже всі обіцяні гаубиці".

Українські військові прибули до Німеччини для навчання з використання самохідних гаубиць на полі бою.

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