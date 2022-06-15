Еквадор також увійшов до списку учасників формату "Рамштайн".

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

Про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

"З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні. Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - наголосив Остін.

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - додав очільник Міноборони США.

Під час зустрічі у Брюсселі Остін закликав не втрачати час й назвав типи озброєння, які скоро прибудуть в Україну. Також Остін підкреслив, що "ставки високі" й настав вирішальний момент на полі бою.

Генсек НАТО Столтенберг анонсував, що наприкінці червня буде погоджено новий пакет допомоги Україні. Reuters повідомили, що 15 червня Білий дім оголосить про черговий 1 мільярд доларів для оборони України.

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