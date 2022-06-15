Сьогодні у Брюсселі Резніков озвучить термінові потреби України в отриманні необхідного озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новий пакет військової допомоги Україні країни Заходу повинні погодити вже наприкінці цього місяця на саміті в Мадриді.

Про це він заявив у розмові з журналістами перед зустріччю "Рамштайн-3" у Брюсселі, цитує The Guardian.

Генсек альянсу зазначив, що союзники продовжать поставляти Україні важке озброєння і системи великої дальності.

"Іноді ці зусилля вимагають часу. Саме тому важливо провести зустріч, подібну до сьогоднішньої... зустрітися з представниками України, щоб визначити виклики і питання, які вони хотіли б порушити", - додав Столтенберг.

За його словами, новий пакет допомоги дозволить українцям перейти від обладнання радянського типу до більш сучасного стандартного озброєння НАТО.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні звернеться до міністрів оборони країн-членів НАТО і візьме участь у засіданні Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3").

Сьогодні у Брюсселі Резніков озвучить термінові потреби України в отриманні необхідного озброєння.

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