Міністр оборони США закликає міжнародних партнерів не витрачати дарма час у підтримці оборони України.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що спільними зусиллями можна зміцнити безпеку України на довготривалий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

"З часу нашої віртуальної зустрічі, яка відбулася три тижні тому, ми бачили важливий прогрес на декількох фронтах. Союзники надають пускові установки і ракети "Гарпун" для посилення прибережної оборони України. Велика Британія надає реактивні системи залпового вогню М270 і проводить підготовку для допомоги Україні у захисті її території на Донбасі. Декілька наших союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси, і тепер українські сили використовують їх для захисту Донбасу. І у той же час інші форми військової допомоги від танків до вертольотів продовжують прибувати в Україну", - наголосив Остін.

"Тож, нам вдалося багато зробити на цей час, але ми не повинні дарма витрачати час", - додав Остін.

Він заявив про намір "поглибити підтримку Збройних сил України у їхній боротьбі і зміцнити стійкість української сили перед загрозами, які поставатимуть завтра".

На його переконання, спільними зусиллями можна допомогти Україні захищати себе від жорстокого наступу Росії і "зміцнити безпеку України на довготерміновий період".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ. Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

Довідка УНІАН. 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

23 травня за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2" Остін заявив, що країни зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

12 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі надати Україні більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Російські загарбники мають десятикратну перевагу в артилерії.

15 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що нестача зброї не дає Україні паритетно воювати з РФ.

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