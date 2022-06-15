Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що спільними зусиллями можна зміцнити безпеку України на довготривалий період.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.
"З часу нашої віртуальної зустрічі, яка відбулася три тижні тому, ми бачили важливий прогрес на декількох фронтах. Союзники надають пускові установки і ракети "Гарпун" для посилення прибережної оборони України. Велика Британія надає реактивні системи залпового вогню М270 і проводить підготовку для допомоги Україні у захисті її території на Донбасі. Декілька наших союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси, і тепер українські сили використовують їх для захисту Донбасу. І у той же час інші форми військової допомоги від танків до вертольотів продовжують прибувати в Україну", - наголосив Остін.
"Тож, нам вдалося багато зробити на цей час, але ми не повинні дарма витрачати час", - додав Остін.
Він заявив про намір "поглибити підтримку Збройних сил України у їхній боротьбі і зміцнити стійкість української сили перед загрозами, які поставатимуть завтра".
На його переконання, спільними зусиллями можна допомогти Україні захищати себе від жорстокого наступу Росії і "зміцнити безпеку України на довготерміновий період".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ. Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.
Довідка УНІАН. 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.
23 травня за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2" Остін заявив, що країни зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.
12 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі надати Україні більше артилерійських систем калібру 155 мм.
Російські загарбники мають десятикратну перевагу в артилерії.
15 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що нестача зброї не дає Україні паритетно воювати з РФ.