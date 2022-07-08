Через це жителі міста вже тиждень не можуть поховати своїх родичів.

Морг в Мелітополі заповнений тілами російських окупантів, які почали звозити після удару ЗСУ по аеродрому. Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати з ворогом. Однак захоплення установи призвело до того, що жителі міста вже тиждень не можуть поховати своїх близьких.

Відповідною інформацією поділився місцевий портал новин "РІА Мелітополь" з посиланням на слова родичів однієї із загиблих.

Трупи в морзі по проспекту Богдана Хмельницького лежать навіть у коридорі. Тіла почали звозити сюди після удару українських захисників по військовій базі окупантів на аеродромі в Мелітополі.

Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати з ворогом, проте медичний заклад залишився захопленим російськими військами. Через це у жителів міста почалися проблеми з похованням рідних. Виписати довідку про судово-медичну експертизу тепер нікому, а без неї організація похорону може призвести до проблем.

Громадяни розповіли, що поховати людину можна, однак потім доведеться робити ексгумацію тіла. Це необхідно, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті. Окупанти вже порекомендували виписувати довідки сімейним лікарям замість судмедекспертів, тому що морг звільниться нескоро.

Нагадаємо, 3 червня ЗСУ знищили військову базу на аеродромі в Мелітополі. За словами мера міста Івана Федорова, після бомбардування окупанти готували провокації і хотіли звинуватити українських захисників в обстрілі мирних жителів. При цьому кожен з близько тридцяти ударів було завдано по російській техніці і спорудам.

Пізніше мер розкрив приблизні втрати рашистів в ході операції ЗСУ. Близько 200 солдатів загинули, а ще 300 отримали поранення. Після знищення бази окупанти перестали відчувати себе впевнено в Мелітополі і почали розміщувати техніку серед житлових кварталів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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