За даними мера, місцеві колаборанти почали шукати для себе шляхи відступу.

Удари ЗСУ помелітопольському аеродрому, де знаходилась база російських окупантів, викликали паніку в місцевих колаборантів, деякі з них вже планують втечу.

Про це сказав у відеозверненні мер Мелітополя Іван Федоров.

"У понеділок далеко не всі колаборанти вийшли на роботу і почали намічати для себе шлях для втечі", - сказав Федоров.

За його словами, "подібних подій чим далі, тим буде більше". Саме тому він висловив впевненість у швидкому звільненні тимчасово окупованого Мелітополя.

"Основне завдання Збройних сил України, сил опору та небайдужих городян, що залишилися на окупованих територіях - зробити так, щоб у окупантів та їхніх посібників земля горіла під ногами", - зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня мер міста Іван Федоров заявив, що мелітопольського аеродрому як військової бази російських окупантів уже не існує - її знищили ЗСУ. Але після цього вони перебралися в житлові квартали міста.

5 липня Федоров повідомив, що в результаті знищення ЗСУ військової бази на аеродромі, були ліквідовані понад 200 ворогів, поранення отримали понад 300 окупантів.

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