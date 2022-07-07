Удари ЗСУ помелітопольському аеродрому, де знаходилась база російських окупантів, викликали паніку в місцевих колаборантів, деякі з них вже планують втечу.
Про це сказав у відеозверненні мер Мелітополя Іван Федоров.
"У понеділок далеко не всі колаборанти вийшли на роботу і почали намічати для себе шлях для втечі", - сказав Федоров.
За його словами, "подібних подій чим далі, тим буде більше". Саме тому він висловив впевненість у швидкому звільненні тимчасово окупованого Мелітополя.
"Основне завдання Збройних сил України, сил опору та небайдужих городян, що залишилися на окупованих територіях - зробити так, щоб у окупантів та їхніх посібників земля горіла під ногами", - зазначив мер.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня мер міста Іван Федоров заявив, що мелітопольського аеродрому як військової бази російських окупантів уже не існує - її знищили ЗСУ. Але після цього вони перебралися в житлові квартали міста.
5 липня Федоров повідомив, що в результаті знищення ЗСУ військової бази на аеродромі, були ліквідовані понад 200 ворогів, поранення отримали понад 300 окупантів.