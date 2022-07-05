Зібравши пошкоджену техніку та особовий склад, росіяни почали облаштовуватися в житловій забудові.

В окупованому Мелітополі після того, як ЗСУ розгромили базу росіян на аеродромі, вони перебралися в житлові квартали.

Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

За інформацією видання, після нічних прильотів на вихідних на військову базу на аеродромі, окупанти перестали почуватися настільки впевнено в Мелітополі. Зібравши пошкоджену техніку та особовий склад, росіяни почали облаштовуватися в житловій забудові.

Як повідомляють місцеві жителі, надзвичайно активний рух російських військових спостерігається у мікрорайоні. Вони облаштували базу за супермаркетом АТБ в районі зупинки "Дитсадок".

"Чим це загрожує місцевим мешканцям, мелітопольці чудово розуміють. Вести вогонь із дворів багатоповерхівок – звична тактика окупантів", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня мер міста Іван Федоров заявив, що мелітопольського аеродрому як військової бази російських окупантів уже не існує - її знищили ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: