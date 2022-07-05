У результаті атаки ЗСУ в Мелітополі були поранені понад 300 супротивників, зазначив очільник міста.

У захопленому російськими окупантами Мелітополі в результаті знищення Збройними силами військової бази супротивника були ліквідовані понад 200 ворогів.

У результаті атаки ЗСУ на військову ворожу базу поранення отримали понад 300 окупантів, розповів міський Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, під час знищення бази супротивника були ліквідовані казарми з окупантами, склади паливно-мастильних матеріалів, склади з боєприпасами, а також багато суміжних будівель.

"…Про попередні втрати можна сказати, що понад 200 рашистів було повністю знищено, це є не по офіційній, але по досить достовірній інформації. Понад 300 рашистів було поранено…", - зазначив мер міста.

Раніше стало відомо, що у Мелітополі було чотири військові бази супротивника.

Нагадаємо, 3 липня Іван Федоров повідомив, що Мелітопольського аеродрому як військової бази супротивника вже немає - її знищили українські військові.

5 числа ЗМІ писали, що після того, як ЗСУ ліквідували базу окупантів, супротивники перебралися у житлові квартали.

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