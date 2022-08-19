Двох окупантів ліквідовано, одного поранено, а решта учасників ДРГ втекли.

На Донеччині прикордонники знищили ворожих диверсантів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, прикордонники помітили групу окупантів на річці Сіверський Донець.

"Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку. Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раныше Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала Збройним силам понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті. Так співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Для одержання відповідної інформації проводили візуальне спостереження, застосовували засоби фото-, відеофіксації, а також діставали відомості через особисті зв’язки.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з поліцейськими, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, який залишили російські окупанти. Крім боєприпасів, у схроні був одяг військовослужбовців збройних сил РФ.

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