Чиновника звинуватили в "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

У Москві (РФ) суд заочно заарештував главу Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка.

Про це сьогодні повідомила низка інтернет-ресурсів, пославшись на ЗМІ країни-агресора. Марченко прокоментував це у своєму Telegram-каналі під копією одного з повідомлень про свій арешт.

Згідно з "новиною" російських ЗМІ, сьогодні Басманний суд Москви заочно заарештував Марченка - колишнього командира українського добровольчого батальйону "Айдар", звинувативши в "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Вищеназваний суд обрав голові ОВА запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці з моменту його затримання або "екстрадиції на територію РФ". Крім того, Одеський військовий чиновник нібито оголошений в міжнародний розшук.

Реакція Марченка

Марченко відреагував на це одеським анекдотом, який складається з двох фраз - діалогу двох осіб.

"- Ви знаєте, коли вас немає, про вас таке говорять…

- Передайте їм, шо коли мене немає, вони можуть навіть мене бити", - написав Марченко.

Пізніше Марченко прокоментував "арешт" в опублікованому відео.

"Не розумію, навіщо мене шукати? Я ж нікуди не подівся і не збираюся. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю - я чинитиму опір", - ледь стримуючи сміх сказав очільник області.

Раніше в Одеській ОВА повідомили, що окупанти облаштовують і зміцнюють свої позиції на острові Зміїний. Крім того, в Чорному морі триває маневрування Корабельного угруповання РФ. У його складі-великі десантні кораблі і кораблі, що несуть на своєму борту крилаті ракети.