Українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.
Він закликав українців не паплюжити власну армію, висловивши переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Також він підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія в змозі звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.
"Чи можемо ми взяти [окуповані міста]? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?", - сказав секретар РНБО.
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Данілов також заявив, що РФ напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.
Раніше один з охоронців в Донецькому СІЗО зізнався, що чекає, коли українська армія повернеться на Донбас і вижене "русский мир". Про це розповів український боєць Богдан Пантюшенко, який п'ять років провів у полоні у окупантів.
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