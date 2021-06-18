За словами Данілова, жертвами подібної операції можуть стати десятки тисяч людей.

Українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Він закликав українців не паплюжити власну армію, висловивши переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Також він підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія в змозі звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

"Чи можемо ми взяти [окуповані міста]? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?", - сказав секретар РНБО.

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Данілов також заявив, що РФ напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.

Раніше один з охоронців в Донецькому СІЗО зізнався, що чекає, коли українська армія повернеться на Донбас і вижене "русский мир". Про це розповів український боєць Богдан Пантюшенко, який п'ять років провів у полоні у окупантів.

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Автор: Юрій Годован