Мусієнко про зустріч Україна-НАТО: Нам потрібно більше ППО

Якщо Захід не може надати Україні більше ППО – він може сам долучитися до збиття російських ракет.

Україна досі потребує додаткових систем ППО, заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючі підсумки зустрічі Україна-НАТО.

"Ми бачимо, що продовжують страждати наші люди, продовжує страждати українська енергетична система. Тому для того, щоб посилити ще більше наше ППО – потрібні кроки. Ми маємо реальні практичні кроки того, коли взаємодія з країнами-членами НАТО працює і дає змогу зміцнювати систему ППО і говорити про продовження формування багатоешеленованої системи, цілісної, яка буде діяти відповідно до тих типів загроз та викликів, які є", – сказав Мусієнко.

Зокрема, він відзначив, що в першу чергу йдеться про протидію ударним БПЛА ворога. Оскільки ворог не лише збільшив кількість застосування "Шахедів", а й дещо змінив програмне забезпечення.

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"На сьогодні ми чітко побачили, що максимум Росії, який вона може застосувати під час однієї атаки після тривалих пауз може складати 120-140, до 150 максимум ракет, не враховуючи дронів – їх може бути ще більше. Очевидно, аби збивати це все, нам потрібно або більше систем ППО, ЗРК та літаків з більшою кількістю ракет повітря-повітря. Або залученість країн НАТО, як це було в небі над Ізраїлем, для того, щоб вони допомагали нам у цьому протидіяти", – додав Мусієнко.

Експерт відзначив, що багато країн НАТО не змогли б відбити такі атаки, як це робить Україна. І подібні засідання з НАТО відбуваються саме для того, щоб посилити українські спроможності.

"Крім того, Росія не залишає спроб провокувати і країни Альянсу. Ми бачимо дрони, ракети, які час від часу перетинають повітряний простір Польщі – це є виклик. Тому це логічний заклик, про який говорив президент України, міністр оборони. Про те, що нам потрібно мати можливість спільно збивати ті ракети, які летять над заходом України", – пояснив Мусієнко.

Зустріч Україна-НАТО

Напередодні стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання Ради Україна – НАТО на прохання Києва. Reuters відзначило, що зустріч відбувається на тлі нещодавніх хвиль важких російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі.

Після засідання, яке пройшло 28 серпня, Столтенберг заявив, що здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення поставок озброєння.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу знову підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу", – сказав він.

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