У цьому списку близько 400 осіб.

У деокупованому Куп’янську виявлено списки колаборантів, які виконували організаційно–розпорядчі функції окупаційної влади.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, процес виявлення колаборантів на деокупованій території Харківщини триває.

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"На сьогоднішній день цей процес триває. Ми виявили лише в окремих містах таких, як, зокрема Куп’янск, списки осіб, які виконували організаційно-розпорядчі функції окупаційної влади. Там було близько 400 прізвищ. Частина з них мала втекти з окупантами, частина з них вже потрапила до правоохоронців, і цей процес триває. Незалежно від поточного місця знаходження цих осіб, українське правосуддя досягне своєї мети", - акцентував Єнін.

Він додав, що також встановлена низка колишніх співробітників поліції, які співпрацювали з ворогом під час тимчасової окупації Харківщини та причетні до знущання над місцевим населенням.

"Нами установлена ціла низка колишніх співробітників поліції, які стали бік ворога, співпрацювали і мабуть вирішили стати, в буквальному сенсі цього слова "каліфами на час". Я був, наприклад в тій самій Козачій Лопані, там де керівником так званої "поліцейської дільниці" став працівник поліції метрополітену, заступником він вирішив призначити свого батька і вони по повній, безумовно, відривалися на своїх односельчанах. Все це буде встановлювати слідство, і хочу зазначити, що місцеве населення досить активно дає покази на колаборантів", - підкреслив Єнін.

Ситуація на Харківщині: деталі

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

23 вересня речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі Служби безпеки України відкрили понад 1,6 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності, на цей час понад 400 осіб уже очікують на вироки суду.

29 вересня радниця зі стратегічних комунікацій ДБР повідомила, що на деокупованій території Харківської області відкрито 67 проваджень щодо зрадників і колаборантів, 33 повідомлено про підозру і 9 осіб вже затримані.

6 жовтня під час онлайн брифінгу начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на деокупованій частині Харківщини виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних. Йдеться про тіла 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей, чия стать не встановлена. Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл. За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

Також повідомлялося, що на Харківщині виявили понад 10 катівень, зокрема дві катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та селі Липці.

Згодом стало відомо про ще одну катівню на Харківщині – у с. Піски-Радьківські в погребі. Національна поліція встановила, що у цій катівні в нелюдських умовах утримували місцевих – людей залякували, били та знущалися.

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