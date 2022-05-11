На "Азовсталі" постійно тривають жорстокі бої, окупанти не припиняють спроб штурму / фото t.me/polkazov

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про критичну ситуацію на "Азовсталі", звідки нещодавно були евакуйовані всі цивільні громадяни: діти, жінки, люди похилого віку.

Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

Верещук підкреслила, що наразі там залишилися захисники "Азовсталі", серед яких половина - важкопоранені, вони потребують негайної медичної допомоги.

За її інформацією, на території комбінату може бути ще близько тисячі бійців. Там постійно тривають жорстокі бої, окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь", наносять численні авіаудари, також була спроба наземної спецоперації - ворог намагається знищити всіх, хто залишився в живих.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього", - наголосила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр зауважила, що для цього необхідна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією та розуміють, хто такий Путін.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані", - підкреслила Верещук.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська не зупиняються у спробах захопити завод "Азовсталь", на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбові удари по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе. Водночас, за його словами, для порятунку українських військових залучені впливові посередники та держави.

Читайте також:
Росія запустила фейк про введення польсько-литовського контингенту в Україну
Росія запустила фейк про введення польсько-литовського контингенту в Україну
Загинули сотні бійців: вперше названо втрати Нацгвардії під час війни з Росією
Загинули сотні бійців: вперше названо втрати Нацгвардії під час війни з Росією
В районі Ізюма українські військові з ПЗРК збили російський Ка-52
В районі Ізюма українські військові з ПЗРК збили російський Ка-52
РФ готувалася захопити усю Україну: на Сумщині знайшли документи з планами окупантів
РФ готувалася захопити усю Україну: на Сумщині знайшли документи з планами окупантів
ЗСУ зупинили наступ росіян: ворог перейшов до оборони
ЗСУ зупинили наступ росіян: ворог перейшов до оборони
Вибух в Одесі: Росія випустила ракету, її збили над морем – ЗСУ
Вибух в Одесі: Росія випустила ракету, її збили над морем – ЗСУ
На Україну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців - Маляр
На Україну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців - Маляр
Війська РФ пошкодили склад з небезпечною речовиною під Донецьком (фото)
Війська РФ пошкодили склад з небезпечною речовиною під Донецьком (фото)

За інформацією Ірини Верещук, у Маріуполі всіх жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовано.

Бригадний генерал Олексій Громов розповів про складнощі деблокування "Азовсталі".

Вас також можуть зацікавити новини: