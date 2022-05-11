Половина захисників на заводі - важкопоранені, вони потребують негайної медичної допомоги.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про критичну ситуацію на "Азовсталі", звідки нещодавно були евакуйовані всі цивільні громадяни: діти, жінки, люди похилого віку.

Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

Верещук підкреслила, що наразі там залишилися захисники "Азовсталі", серед яких половина - важкопоранені, вони потребують негайної медичної допомоги.

За її інформацією, на території комбінату може бути ще близько тисячі бійців. Там постійно тривають жорстокі бої, окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь", наносять численні авіаудари, також була спроба наземної спецоперації - ворог намагається знищити всіх, хто залишився в живих.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього", - наголосила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр зауважила, що для цього необхідна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією та розуміють, хто такий Путін.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані", - підкреслила Верещук.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська не зупиняються у спробах захопити завод "Азовсталь", на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбові удари по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе. Водночас, за його словами, для порятунку українських військових залучені впливові посередники та держави.

За інформацією Ірини Верещук, у Маріуполі всіх жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовано.

Бригадний генерал Олексій Громов розповів про складнощі деблокування "Азовсталі".

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