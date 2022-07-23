У будівлях виявили два схрони, облаштованих російськими окупантами.

У Чернігівській області поліція виявила два ворожі схрони зі зброєю.

Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції Чернігівської області.

Згідно з інформацією, поліцейські Чернігівського та Новгород-Сіверського районів із залученням кінологічної служби та вибухотехніки виявили в залишених будівлях два схрони вибухонебезпечних предметів, обладнаних російськими окупантами.

Зокрема, під час відпрацювання прикордонних населених пунктів у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах поліцейські спільно зі співробітниками військової контррозвідки та прикордонниками обстежили місця короткочасної дислокації військових РФ під час бойових дій.

"У лісосмузі поблизу одного з сіл Чернігівського району правоохоронці виявили схрон з гранатометом, протитанковими мінами, гранатами та патронами. Аналогічна знахідка чекала на правоохоронців у покинутому будинку Семенівської громади. Там поліцейські виявили мінометні міни, гранати, тротилові шашки та патрони", - йдеться в повідомленні.

Надалі вилучені боєприпаси будуть передані Збройним силам України.

Ворожа схованка на Чернігівщині:

17 липня 2022 року стало відомо про те, що в селі на Чернігівщині рашисти облаштували схрон і залишили розтяжку.

У схроні було 5 ручних гранат із запалами, понад 150 патронів для великокаліберного кулемета, 2 протитанкові міни, а також російські бронежилет і сухий пайок.

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