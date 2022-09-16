Зараз найбільшою проблемо є те, що деякі території все ще заміновані.

Наразі на деокупованих від окупантів територіях триває пошук тіл загиблих героїв.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у деокупованих територіях Харківщини та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі.

"Зараз найбільшою проблемо є те, що деякі території все ще заміновані. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, адже маємо повернути кожного героя додому, щоб родини змогли якомога швидше гідно вшанувати пам’ять полеглих за Україну бійців", – зауважив Котенко.

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Зазначається, що робота над пошуком та ідентифікацією тіл військовослужбовців триває. Наразі до неї також долучилися фахівці пошукових груп, місцеві координатори на чолі з Котенком.

Нагадаємо, стало відомо, скільки загиблих воїнів України вже повернули з РФ. Зокрема з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

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