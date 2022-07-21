Це сталося біля села Кошове на Дніпропетровщині, яке межує із Херсонською областю.

У середу, 20 липня, російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині, яке межує із Херсонською областю.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Він наголосив, що танк прицільно обстрілював сільськогосподарську техніку, комбайнерам довелося тікати.

"Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання. Але сам факт показує які орки кончені тварини", – заявив Вілкул.

Крім того, в Широківській громаді через удари рашистів згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятувальники змогли локалізувати та загасити пожежу.

Загалом останніми днями російські загарбники збільшили кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення. Війська РФ відкривають вогонь зі ствольної артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню, наголосив Вілкул.

Раніше повідомлялося, що 17 липня на Запоріжжі окупанти влаштували обстріл із реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення. Внаслідок атаки РФ спалахнули кілька полів.

Разом з тим українські фермери підпалюють поля на тимчасово окупованих територіях, аби не віддавати врожай РФ. Рашисти крадуть не тільки зерно, вони вивозять фрукти та усю сільгосппродукцію.

Нагадаємо, експорт українського зерна впав майже у два рази.

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