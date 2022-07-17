Також недалеко від Кривого Рогу, в районі Зеленодольська, був збитий черговий російський безпілотник "Орлан".

У Криворізькому районі російські окупанти били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріли було загоряння на кількох десятках гектарів полів.

Про це повідомив глава ОВО Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні стабільно напружена, але повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Ми щодня продовжуємо зміцнювати ближні і дальні рубежі оборони – це і Дніпропетровська, І Херсонська, І Миколаївська область на нашому напрямку. Вся інфраструктура міста працює нормально, в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що по Нікополю сьогодні ворог випустив понад 50 ракет з "Градів".

"Стріляли по центру. Військових там не було взагалі. Двоє загиблих цивільних - їх дістали з-під плит рятувальники, з-під завалів, одна жінка поранена. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, з них у трьох – руйнування несучих конструкцій (це були прямі попадання "Градів"), водовід, житлові будинки приватного сектора, школа, ПТУ, аптека та інші мирні об'єкти і автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Обстрілами ворожої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню також зазнали прикордонні території – райони населених пунктів Нововоронцовка, Оскорівка, Трудолюбівка та інші.

"Ворог також завдав авіаційного удару в районі Потьомкиного. Це звільнена частина Херсонської області. У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріли було загоряння на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищений вогнем. Але наші рятувальники зуміли локалізувати і ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив велику площу. Жертв, слава Богу, там немає", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні недалеко від Кривого Рогу, в районі Зеленодольська, був збитий черговий російський безпілотник "Орлан".

Нагадаємо, експорт українського зерна впав майже у два рази.

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