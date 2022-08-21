Також були ліквідовані російські окупанти, але точне число не вказується.

На Дніпропетровщині українські захисники знищили кілька одиниць техніки, яка причетна до обстрілу Марганця і Нікополя.

Про це в Telegram повідомив голова Нікопольського рову Євген Євтушенко.

"Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілу Марганця і Нікополя, покинула чат назавжди і була утилізована на металобрухт", - написав чиновник.

За його словами, також Збройні Сили України ліквідували російських окупантів. Точне число убитих загарбників не вказується.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни всю ніч били по частині Дніпропетровської області. В результаті ворожих атак немає жертв, але було пошкоджено школу та знищено будинок.

У Генштабі зазначили, що втрати Росії в Україні переступили нову психологічну позначку. Українські військові ліквідували вже 45,2 тис. російських окупантів. За минулу добу знищено близько 300 російських військових

Вас також можуть зацікавити новини: