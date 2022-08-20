Обійшлося без загиблих та поранених.

Окупанти завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з чотирма обстрілами… Російська армія з різної зброї била по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей. Минулося без загиблих та поранених", - повідомив він.

Тим часом, за словами Резніченка, по Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та "Градів".Без постраждалих та руйнувань.

По Криворізькому району російські військові скерували "Урагани". У Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди неушкоджені.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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