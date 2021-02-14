Обставини загибелі бійців наразі з’ясовуються.

Біля населеного пункту Новолуганське в зоні ООС троє українських бійців сьогодні загинули від підриву на вибухівці.

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Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі бійців наразі з’ясовуються.

Командування ОТУ «Північ» висловило співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

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Автор: Дмитро Захаров