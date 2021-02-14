Україна зазнала нових втрат на Донбасі / фото УНІАН
Біля населеного пункту Новолуганське в зоні ООС троє українських бійців сьогодні загинули від підриву на вибухівці.
Читайте такожПутін зробив нову заяву щодо долі Донбасу
Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».
«Під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.
Обставини загибелі бійців наразі з’ясовуються.
Командування ОТУ «Північ» висловило співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
Більше новин на тему
- Зеленський: сепаратисти хочуть зірвати режим припинення вогню, але військові не дадуть це зробити
- Внаслідок кулеметного обстрілу на Донбасі загинув боєць 28-ї бригади Владислав Лященко (фото)
- Доба в ООС: бойовики сім разів обстрілювали військових, один боєць підірвався
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram