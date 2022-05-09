Знищено зенітний ракетний комплекс окупантів, 9 танків та ворожий "Орлан-10".

На Донбасі українські захисники сьогодні успішно відбили 15 атак ворога, знищивши при цьому зенітний ракетний комплекс, 9 танків та іншу техніку окупантів.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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