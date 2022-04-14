Сьогодні на Донеччині в результаті обстрілів окупантів загинуло троє людей, щонайменше семеро поранено.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"50-й день широкомасштабного вторгнення РФ. 2925-й день героїчної боротьби українського народу проти російського агресора на території Донеччини. Росіяни продовжують війну на винищення мирного населення. Сьогодні під ворожим вогнем – території на заході на півночі області", - зазначив він.
За словами Кириленка, зранку росіяни завдали трьох авіаударів по Великій Новосілці – щонайменше двоє поранених та пошкоджена цивільна інфраструктура.
Крім того, одна з бомб влучила у багатоповерхівку, але всі її мешканці вже були евакуйовані.
"Це ще одне яскраве свідчення того, що евакуація рятує життя у прямому сенсі слова", - уточнив він.
Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне.
Зокрема, у Зарічному одна людина загинула і двоє поранено, у Вугледарі – один загиблий і троє поранених, у Зарічному – один загиблий.
"Тим часом ми продовжуємо евакуювати цивільних із зони бойових дій. Сьогодні вивезли 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей. Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область", - сказав Кириленко.
Він наголосив, що ворог буде продовжувати атакувати цивільних.
"І з кожним днем – все жорстокіше. Не давайте росіянам цього зробити! Виїдьте за межі області і дайте Збройним силам України боронити нашу землю і наші життя", - закликав очільник ОВА.
Нагадаємо, на Донеччині знищили окупантів-чеченців, причетних до масових вбивств у Сирії.