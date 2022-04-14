Голова ОВА закликав мешканців області евакуюватися.

Сьогодні на Донеччині в результаті обстрілів окупантів загинуло троє людей, щонайменше семеро поранено.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"50-й день широкомасштабного вторгнення РФ. 2925-й день героїчної боротьби українського народу проти російського агресора на території Донеччини. Росіяни продовжують війну на винищення мирного населення. Сьогодні під ворожим вогнем – території на заході на півночі області", - зазначив він.

За словами Кириленка, зранку росіяни завдали трьох авіаударів по Великій Новосілці – щонайменше двоє поранених та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, одна з бомб влучила у багатоповерхівку, але всі її мешканці вже були евакуйовані.

"Це ще одне яскраве свідчення того, що евакуація рятує життя у прямому сенсі слова", - уточнив він.

Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне.

Зокрема, у Зарічному одна людина загинула і двоє поранено, у Вугледарі – один загиблий і троє поранених, у Зарічному – один загиблий.

"Тим часом ми продовжуємо евакуювати цивільних із зони бойових дій. Сьогодні вивезли 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей. Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область", - сказав Кириленко.

Він наголосив, що ворог буде продовжувати атакувати цивільних.

"І з кожним днем – все жорстокіше. Не давайте росіянам цього зробити! Виїдьте за межі області і дайте Збройним силам України боронити нашу землю і наші життя", - закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, на Донеччині знищили окупантів-чеченців, причетних до масових вбивств у Сирії.

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