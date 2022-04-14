Українські військові вразили техніку росіян, які зайшли до одного з населених пунктів та сховалися поміж житлових будинків.

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) вдарили по колоні російських окупантів в одному з населених пунктів Донецької області.

Про це командування ССО розповіло на своїй сторінці у Facebook.

"Ти - російський окупант у Донецькій області. Твоя колона заходить до одного з населених пунктів. Як завжди "героїчно" намагаєшся ховати свою техніку поміж житлових будинків. Але секунда часу - і твій металобрухт (БМП, Камаз, Урал) потрапляє в пекло", - йдеться в повідомленні.

Військові також опублікували відео знищення окупантів.

"Ми - ССО України. "Пасемо" росіян в одному з населених пунктів у Донецькій області. Спостерігаємо, наводимо гармати та міномети. Працюємо. Мораль історії: ми - очі, ми - розум, ми - руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї. Ти - так і лишаєшся смердючою купою побитого російського брухту. І так буде завжди", - додали в Командуванні.

Раніше ССО показали знищення пункту спостереження російських окупантів, а також розповіли про роботу українського снайпера.

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