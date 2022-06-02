За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини.

На Луганщині та Донеччині українські військові сьогодні відбили 5 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил.

"Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини; Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - заявили в угрупованні.

Бійці угруповання "Схід" за поточну добу знищили 32 російських загарбники.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога становлять: особового складу – 32, танків – 2, БМП – 1, БТР – 1, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, БПЛА – 1.