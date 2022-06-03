Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, убивши чотирьох цивільних.

На Луганщині та Донеччині українські військові сьогодні відбили 9 атак ворога, на одній локації ще триває бій.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

Так, уздовж усієї смуги оборони на Донецькому і Луганському напрямках ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 26 цивільних об'єктів, із них: 25 житлових будинків і лінію електропередач. У результаті цих обстрілів загинуло 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще 3 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники і захисниці сьогодні відбили 9 атак ворога, на одній локації ще триває бій.

Наші військові за добу знищили: 1 танк; 1 артилерійську систему; 6 бойових броньованих машин; 2 спеціальні броньовані автомобілі; 3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 2 червня, на Луганщині та Донеччині українські військові відбили 5 атак ворога, а також знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Вчора окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів на Донбасі, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об'єкти.

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