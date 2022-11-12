Також окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи на територіях релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров'я.

На окупованій території Донецької області між мобілізованими росіянами і кадирівцями виник черговий збройний конфлікт.

Сутичка, котра сталася в місті Макіївка, призвела до поранення трьох окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки", - зазначили в Генштабі.

Відео дня

Також за даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.

Російські окупанти в Україні

У вересні на тлі провалу вторгнення в Україну російський диктатор Ворлодимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ. Мобілізованих росіян, попри обіцянки російської влади, без будь-якої підготовки відправляли відразу на фронт в Україну.

Тим часом між представниками різних груп окупантів регулярно виникають збройні конфлікти й сутички. Зокрема, у серпні в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області між бурятами і "кадирівцями" сталася перестрілка, яка призвела до жертв. Загалом між підрозділами цих етнічних груп відносини доволі напружені. Вони також уже влаштовували розбірки в Чорнобаївці Херсонської області, а кадирівці навіть завдали по бурятах кілька артилерійських ударів.

За словами речника Міністерства оборони України полковника Олександра Мотузяника, конфлікти у російській армії не поодинокі, зважаючи на багатоетнічний склад Збройних сил РФ. Наприклад, під час тимчасової окупації території на Сумщині ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" й влаштували бій.

Вас також можуть зацікавити новини: