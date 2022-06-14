Командуванню довелося їх розділити.

Командування Російської Федерації розділило підрозділи бурятів і кадировців через те, що між ними відбулися зіткнення.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Хоробрі групи під Василівкою, їх поділили. Частина пішла на Херсонський напрямок, частина – на Сєвєродонецький. При чому на Сєвєродонецький пішли кадирівці, на Херсонський – буряти. А знаєш чому? Між ними дуже кепські стосунки", - розповів він.

За словами Арестовича, ці підрозділи вже влаштовували розбірки в Чорнобаївці Херсонської області.

"А зараз дійшло до того, що скандальні кадирівці завдали по бурятах парочку артилерійських ударів. Тому їх взяли і відправили на Сєвєродонецьк в покарання, тому що вони якось неправильно поводяться, а бурятів від гріха подалі відправили на Херсонський напрямок", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці атакували командний пункт з чеченцями у Рубіжному та скупчення так званих "вагнерівців" у Стаханові Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні ліквідували "легендарного" бурята-ката з ПВК "Вагнера" з позивним "Ваха".

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