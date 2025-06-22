Наразі найбільш ефективними позиціями на фронті є групи окопів, відомі як так звані "лисячі нори".

За час повномасштабного вторгнення ефективність тих чи інших фортифікаційних споруд змінилася. А досвід оборони міста Бахмут на Донеччині засвідчив, що будівництво величезних опорних пунктів втратило актуальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

"Бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд змінилося. На початку повномасштабної російської агресії будувалися величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони... Як показав досвід Бахмута, в такому вигляді вони втратили свою актуальність. Збройні Сили перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних. Тепер ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину", - повідомив Сирський.

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Він додав, що всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Такою є вимога сьогодення.

"Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем", - відзначив Сирський.

За його словами, можна спостерігати, що розвиток дронів диктує зміни і в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації.

"Якщо раніше всі фортифікаційні споруди будувалися з метою недопущення просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де противник міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися. Все будується навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості. І, звичайно, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди", - відзначив Сирський.

Як пояснив Головнокомандувач ЗСУ, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого боку – працюють старі перевірені засоби.

"Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня – наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звичайно, це укріплення не відіграє свою роль", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що на передньому краї солдати зариваються та обладнують для себе позиції саперними лопатами фактично самотужки.

"Перша лінія готується військами безпосередньо в ході бойових дій. Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних Сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями. І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна", - повідомив Сирський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, українські військові роблять фальшиві окопи з гілок дерев, аби обдурити російських операторів дронів, які полюють на них.

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