Він воював у лавах Другого інтернаціонального легіону.

Під час бойових дій у Донецькій області загинув доброволець із Білорусі. Як повідомляє білоруський підрозділ "Радіо Свобода", про це повідомив один із його бойових побратимів.

Зазначається, що боєць загинув 5 серпня. Він воював у лавах Другого інтернаціонального легіону.

Ім'я та позивний загиблого поки не розголошуються.

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Іноземні добровольці в Україні

Україну у війні з Росією захищають, зокрема, білоруські добровольці. Частина їх сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Також нещодавно президент Чехії дозволив 14 громадянам своєї країни воювати в Україні. Таким чином, офіційна кількість чеських добровольців в Україні становить понад 140 осіб.

Ситуація на сході України

На східному фронті наразі тривають важкі бої. За даними Генштабу, окупанти намагаються відновити втрачене положення біля Старомайорського Донецької області. Також на Мар’їнському напрямку українські воїни стримують наступ окупантів біля Мар’їнки, на Бахмутському - у районі Курдюмівки, а також відбивають атаки російських військ в районі Авдіївки.

Як повідомляла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, росіяни зараз роблять свою ставку на схід, тому що для них мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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