Окупанти обстріляли Харків, а також Циркуни, Черкаську Лозову, Слатине, Леб'яже, Коробочкине та Печеніги.

Минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів вбито 5 та поранено 12 цивільних.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни обстрілювали Харків та область з артилерії та РСЗВ.

Зокрема, вдень та вночі окупанти обстріляли Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення.

Загалом у Харкові протягом доби 1 людина загинула, 6 отримали поранення.

У Харківському районі ворог обстріляв с. Циркуни, с. Черкаська Лозова, смт Слатине, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки.

Крім того, у Черкаській Лозовій 2 людей загинули, 3 – поранені.

Водночас у Чугуївському районі під удар потрапило с. Леб’яже – там через обстріл сталися пожежі в приватному домоволодінні.

Також у с. Коробочкине через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, на жаль, є 1 загиблий та 1 поранений. А у Печенігах внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 отримали поранення.

"Це все тяжкі воєнні злочини проти мирного населення Харківщини! Тому вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, війна триває, як і підступні обстріли окупантів", - наголосив Синєгубов.

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