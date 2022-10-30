Тип вертольота встановлюється.

На Харківщині близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили України.

При цьому зазначається, що тип гелікоптера встановлюється.

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Втрати окупантів у війні з Україною

30 жовтня Генштаб повідомив, що з 24 лютого знищено 252 гелікоптери ворога.

Українські військові регулярно збивають літаки і гелікоптери росіян. Так, наприклад, 24 жовтня стало відомо, що за добу ЗСУ збили три російських гвинтокрили Ка-52.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу: 11 з них - по районах зосередження озброєння і військової техніки, три - по взводних опорних пунктах, а також три - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника, внаслідок чого було знищено дві одиниці засобів ППО.

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