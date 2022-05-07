Саме за кілометр від місця знищення Т-90 стоїть розбита колона цивільних машин, яку розстріляли рашисти.

Українські захисники з 227 батальйону в Старому Салтові Харківської області знищили новітній танк російських окупантів Т-90.

Саме за кілометр від місця ліквідації техніки росіян стоїть розбита колона цивільних машин, яку розстріляли рашисти, не давши мирним українцям вирватися з окупації.

"Помстилися за вас, рідні наші", - прокоментували бійці, показавши знищений Т-90.

Варто зазначити, як повідомляли ЗМІ, Росії для продовження бойових дій вже не вистачає сучасних танків. Для фронту спішно модернізують техніку минулого століття, що залишилася у спадок від СРСР.

Нагадаємо, в Харківській області українські бійці проводять масштабний контрнаступ, оголошений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним 5 травня.

Як повідомляв УНІАН, 15 приватних автомобілів виїхали з окупованого російськими військовими м.Вовчанськ Чугуївського району. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли зазначену колону автомобілів з мирними жителями.

На узбіччі автодороги між населеними пунктами смт. Старий Салтів та с. Верхній Салтів поліція виявила шість пошкоджених машин та чотири згорілі тіла.

Вас також можуть зацікавити новини: