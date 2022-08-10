Невдалі штурмові дії ворог проводив в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка.

На Харківському напрямку українські військові завдали окупантам втрат та змусили їх тікати назад після невдалого штурму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку безпілотниками.

Крім того, ворог значні зусилля приділяє покращенню логістичного забезпечення підрозділів, що діють на зазначеному напрямку.

"З метою покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад", - йдеться у повідомленні.

Раніше була інформація, що внаслідок вибухів у Криму 9 серпня, російська армія втратила 9 літаків.

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