Росіяни обіцяють, що випускникам цих класів нібито надаватимуться пільги під час вступу на контрактну військову службу до окупаційних військ РФ.

У школах тимчасово окупованого Скадовського району Херсонської області російські загарбники створюють кадетські класи з посиленою військовою підготовкою дітей.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, для поповнення втрат в живій силі, окрім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді.

"Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади", – йдеться у повідомленні.

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Що відбувається у школах на окупованих територіях

Російські окупанти відкрито використовують школи на захоплених територіях з метою впливу на українських дітей.

У школах на Луганщині вчителі-колаборанти перевіряють гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Як розповіли в Луганській ОВА, у навчальних закладах Старобільського району цю процедуру проводять щотижня.

Раніше повідомлялося, що загарбники планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки "вчителів" історії та російської мови для поширення пропаганди в школах. Перший із яких мав зʼявитися в Бердянську.

Наприкінці листопада у Центрі національного спротиву також розповіли, що на тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники намагаються змусити місцевих мешканців віддати дітей до їхніх навчальних закладів.

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