На Миколаївщині окупанти обстрілюють населені пункти вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів.

В тимчасово окупованій Херсонській області російські загарбники відбирають у місцевих мешканців приватні автомобільні заправні станції, щоб продавати завезене з окупованого Криму пальне.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці ОК у соціальній мережі Facebook.

"Окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне", - зазначив Назаров.

Також він зауважив, що у Миколаївській області ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів. Так він намагається створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області російські окупанти погрожують влаштувати пожежі у магазинах, власники яких відмовляються виставляти цінники у рублях та приймати російські гроші.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники тимчасово передумали проводити псевдореферендум про "приєднання" окупованих територій Херсонщини до Російської Федерації.

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