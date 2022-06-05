Херсонці відмовляються користуватись російськими рублями.

На Херсонщині окупанти погрожують підприємцям пожежами у магазинах, де відмовляються виставляти цінники у рублях і приймати російські гроші.

Про це повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

"Херсонці не хочуть користуватись російськими рублями. Вони тут не потрібні. Підприємці відмовляються ставити подвійні цінники у магазинах. Тому від окупантів у місті розклеїли ось такі листівки. Єдина можливість у росіян хоч десь ввести рублі — погрози забрати чи знищити майно", - йдеться у повідомленні.

"Якщо указ про бівалютну систему не буде виконано, ваше майно перейде під керівництво ВЦА, у гіршому випадку... магазин випадково згорить одного разу вночі", - погрожують окупанти у поширених листівках.

Нагадаємо, у Херсонській облраді дали прогноз щодо швидкого звільнення регіону від окупантів.

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